"Авто-концерт - ковток свіжого повітря: як БЕZ OБМЕЖЕНЬ "запалив" у Черкасах

Днями в Черкасах відбувся концерт гурту БЕZ OБМЕЖЕНЬ в зовсім незвичному форматі. Що з цього вийшло? Читайте, дивіться, слухайте і насолоджуйтесь.

"Стрессовые ситуации открывают в людях скрытые таланты и возможности. Сильные выносят из них только пользу" - заявив один з психологів.Коронавірусний карантин змусив людей відмовитись від звичного життя: "відпали" походи до ресторанів, нічні клуби, спортзали, косметологи, спортивні змагання та багато іншого. Та, все ж, пройшов пік захворюваності, стали відкриватися і приносити задоволення людям вище перераховані заклади. Життя потроху повертається в звичне русло. Проте, "культурний карантин і досі в дії. Під забороною концерти та інші масові заходи. 13 травня 2020 року навіть відбулася акція "СТОП КУЛЬТУРНИЙ КАРАНТИН":

Хто пропустив, будь-ласка, ось вам відео:

Відео: 24 канал

За словами засновника Atlas Weekend, Дмитра Сидоренка, акція тоді була проведена для того, щоб влада звернула увагу на культурну сферу діяльності: Зрозуміло, що це відбудеться не скоро, але нам не вистачає діалогу і розуміння, коли ми почнемо працювати" - заявив Дмитро.

Але, я повернусь до слів психолога: "Кто-то ищет отговорки, а кто-то - новые возможности"!

Авто-концерти - новий напрямок розвитку української музики: або, чому БЕZ OБМЕЖЕНЬ кращий гурт України

В червні любителів музики сколихнула новина: "КВИТКИ НА КОНЦЕРТ БЕZ OБМЕЖЕНЬ - В ПРОДАЖУ"

А тепер більш детально! Хлопці придумали авто-концерти: виступи проводяться на великих відкритих майданчиках, що повністю безпечно, а головне дозволено МОЗ.

Ось, як дану ідею коментує фронтмен гурту Сергій Танчинець: "Мені подзвонив Женя Тихонов (піарщик, власник компанії "Tikhonov сoncert and event agency", зі словами: "Сергій, у мене є, або гінеальна, або зовсім дурацька ідея" І розповів цю круту штуку. Я подзвонив своїм хлопцям і ось - ми втілили це в життя.

"Авто-концерти": вимушений крок назад, чи ковток свіжого повітря?

Всі ми звикли до "буденних концертів": у великих палацах, слухаючи їх сидячи, коли "ноги так і несе" в пляс, або ж на стадіонах, де в фан-зону просто падають артисти і "купаються" в проміннях слави -" ніде яблуку впасти". А ось авто-концерти - щось нове і незвичне: чи все так круто, як малюють?

Черкаси стали одним з міст, куди прибув БЕZ OБМЕЖЕНЬ. І Телеграф не міг пропустити таку можливість, побувати на концерті, на авто-концерті!

Територія вже давно не працюю-чого міського аэропорту заповнилась не на жарт! Він знову ожив. Всі були в очікування улюбленого гурту. І ось, настав той час: гул і шум флаксонів, неймовірна радість людей і українські прапори: от так зустріли БЕZ OБМЕЖЕНЬ у Черкасах.

Пісні і репертуар:

БЕZ OБМЕЖЕНЬ вийшли на сцену ж вже звичними і улюбленими піснями багатьох шанувальників. "Хочеш?", "Бо без неї ніяк", "Листопад" та інші хіти радували прихильників гурту теплого вечора в Черкасах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram м.Черкаси Публикация от Sergii Tanchynets (@sergii_tanchynets) 10 Июл 2020 в 10:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergii Tanchynets (@sergii_tanchynets) 10 Июл 2020 в 11:23 PDT

Більшість пісень було з альбому "Мільярди", про який Сергій розповідав особисто Телеграфу в інтерв'ю, але була і новостворена пісня Липень - наживо її почули вперше:

Фото: Інна Пасько

Атмосфера

Концерт в такому форматі - дійсно не звично. Багато автомобілів, лунають флаксони, улюблені пісні фанатів і крутезний захід сонця - це не зрівняється ні з чим! Дуже атмосферно.

Безумовно, концерт вдався на славу. Сергій відзначив, що в Черкасах був кращий у турі, але це тому, що БЕZ OБМЕЖЕНЬ в той день був саме в Черкасах.

Підсумовуючи хочу сказати: Такий формат дійсно має право на життя. Круто, цікаво, атмосферно і головне - ми почули улюблений гурт, навіть незважаючи на карантинні обмеження.

Матеріал: Олег Вахоцький