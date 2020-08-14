Не одним рэпом: alyona alyona поразила фанатов вокалом, перепев хит Рианны (Видео)

Своими вокальными данными рэперша похвасталась на своей странице в Instagram.
alyona alyona (Алена Савраненко) записала видео из звукозаписывающей студии. Алена сидит на стуле с телефоном в руках и поет песню Рианны - Love On The Brain.
Фанаты исполнительницы были приятно удивлены возможностям ее голоса, ведь до этого артистка так не пела. Она позиционировала себя исключительно как рэп-исполнительница.
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"Вау просто", "Мед для ушей", "Вокал нереальный", "Невероятный голос", "Очень круто", "Красивый голос", "Впечатлила. Мои глаза реагируют на уши, а уши торчат", "Бомбезно", - восхищаются фанаты под роликом.