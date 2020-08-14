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Не одним рэпом: alyona alyona поразила фанатов вокалом, перепев хит Рианны (Видео)

Не одним рэпом: alyona alyona поразила фанатов вокалом, перепев хит Рианны (Видео)
13:32 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Как оказалось, украинская хип-хоп-исполнительница, помимо своей харизмы и самоиронии, обладает потрясающим голосом.

Своими вокальными данными рэперша похвасталась на своей странице в Instagram.

alyona alyona (Алена Савраненко) записала видео из звукозаписывающей студии. Алена сидит на стуле с телефоном в руках и поет песню Рианны - Love On The Brain.

Фанаты исполнительницы были приятно удивлены возможностям ее голоса, ведь до этого артистка так не пела. Она позиционировала себя исключительно как рэп-исполнительница.

 
 
 
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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

"Танці з зірками 2020": Аlyona Аlyona готова выйти на паркет

"Вау просто", "Мед для ушей", "Вокал нереальный", "Невероятный голос", "Очень круто", "Красивый голос", "Впечатлила. Мои глаза реагируют на уши, а уши торчат", "Бомбезно", - восхищаются фанаты под роликом.

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Музыка, Рианна, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
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