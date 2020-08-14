Не одним рэпом: alyona alyona поразила фанатов вокалом, перепев хит Рианны (Видео)

Как оказалось, украинская хип-хоп-исполнительница, помимо своей харизмы и самоиронии, обладает потрясающим голосом.

Своими вокальными данными рэперша похвасталась на своей странице в Instagram.

alyona alyona (Алена Савраненко) записала видео из звукозаписывающей студии. Алена сидит на стуле с телефоном в руках и поет песню Рианны - Love On The Brain.

Фанаты исполнительницы были приятно удивлены возможностям ее голоса, ведь до этого артистка так не пела. Она позиционировала себя исключительно как рэп-исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 13 Авг 2020 в 11:29 PDT

"Вау просто", "Мед для ушей", "Вокал нереальный", "Невероятный голос", "Очень круто", "Красивый голос", "Впечатлила. Мои глаза реагируют на уши, а уши торчат", "Бомбезно", - восхищаются фанаты под роликом.