Очень быстро и спонтанно: Сергей Бабкин показал мини-фильм о создании клипа "Бомба-ракета" (Видео)

В 6-минутном ролике под названием "Making of: Бомба-ракета", который опубликован на YouTube-канале артиста, можно увидеть весь процесс создания истории о Бомбе и Ракете. То, как артисты надевали на себя 30-килограммовые костюмы, какие слова находил режиссер, чтобы "превратить" Сергея и Снежану в своих персонажей, пользовался ли Сергей Бабкин своим именем для продюсирования съемки.