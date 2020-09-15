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Вторник, 15.09.2020

Очень быстро и спонтанно: Сергей Бабкин показал мини-фильм о создании клипа "Бомба-ракета" (Видео)

В 6-минутном ролике под названием "Making of: Бомба-ракета", который опубликован на YouTube-канале артиста, можно увидеть весь процесс создания истории о Бомбе и Ракете. То, как артисты надевали на себя 30-килограммовые костюмы, какие слова находил режиссер, чтобы "превратить" Сергея и Снежану в своих персонажей, пользовался ли Сергей Бабкин своим именем для продюсирования съемки.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Артист, Певец, Сергей Бабкин.
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