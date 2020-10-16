Тимати бросил сына в его первый день рождения: одинокий Ратмир попал на видео

Маленький сын Тимати сегодня отметил первый день рождения без отца.

В пятницу, 16 октября, день рождения у сына репера Тимати, Ратмира Тимуровича, ему исполняется один год.

Певица Black Star Назима была на празднике с Анастасией Решетовой и показала, что его первый день рождения проходит без папы.

Артистка выложила видео с сыном Тимати в своем Инстаграме.

Тимати на своей странице в Инстаграме также поздравил сына с днем рождения:

Также репер сегодня презентовал свою новую песню на YouTube:

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