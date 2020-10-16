Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 16 октября: смерть блогера Дмитрия Стужука и скандальный стеб Галкина над Зеленским
Итоги 16 октября: смерть блогера Дмитрия Стужука и скандальный стеб Галкина над Зеленским
Украинцев обескуражил новый приговор в деле убийства Кати Гандзюк
Украинцев обескуражил новый приговор в деле убийства Кати Гандзюк
Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)
Немножко боев без правил и супер контр-атака: обзор матча Ним - ПСЖ (видео)
Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)
Галкин возмутил сеть пародией на пять вопросов Зеленского (видео)

Тимати бросил сына в его первый день рождения: одинокий Ратмир попал на видео

Тимати бросил сына в его первый день рождения: одинокий Ратмир попал на видео
22:52 Пт, 16 Октябрь 2020 Телеграф Фото: instagram - timatiofficial
Маленький сын Тимати сегодня отметил первый день рождения без отца.

В пятницу, 16 октября, день рождения у сына репера Тимати, Ратмира Тимуровича, ему исполняется один год.

Певица Black Star Назима была на празднике с Анастасией Решетовой и показала, что его первый день рождения проходит без папы.

Артистка выложила видео с сыном Тимати в своем Инстаграме.

Назима и Ратмир

Назима и Ратмир Тимурович

Тимати на своей странице в Инстаграме также поздравил сына с днем рождения:

 

Также репер сегодня презентовал свою новую песню на YouTube:

Читайте в материале "Телеграф": У популярной блогершы Софии Стужук умер муж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Тимати, Решетовой Ратмир.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя
02 Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
03 Муж блогерши Софии Стужук умер от COVID-19: ранее она заявляла, что коронавирус - это не страшно
04 Женщины оголили грудь в поддержку финского премьера (фото)
05 Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бесценный опыт&quot;: София Стужук растрогала сеть видео с покойным мужем
"Бесценный опыт": София Стужук растрогала сеть видео с покойным мужем
Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
Захват новых населенных пунктов и переброска наемников: что сейчас происходит в Карабахе (карта)
&quot;Никто не приехал, руки опустились&quot;: пенсионер в России до самой смерти вел онлайн-дневник про коронавирус. Фото
"Никто не приехал, руки опустились": пенсионер в России до самой смерти вел онлайн-дневник про коронавирус. Фото
Тимати бросил сына в его первый день рождения: одинокий Ратмир попал на видео
Тимати бросил сына в его первый день рождения: одинокий Ратмир попал на видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь