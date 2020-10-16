Тимати бросил сына в его первый день рождения: одинокий Ратмир попал на видео

В пятницу, 16 октября, день рождения у сына репера Тимати, Ратмира Тимуровича, ему исполняется один год.
Певица Black Star Назима была на празднике с Анастасией Решетовой и показала, что его первый день рождения проходит без папы.
Артистка выложила видео с сыном Тимати в своем Инстаграме.
Тимати на своей странице в Инстаграме также поздравил сына с днем рождения:
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Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год !!! А впереди ещё целая жизнь !!! И мы с Мамой сделаем все возможное что бы она получилась интересной, счастливой и насыщенной !!! Мы тебя очень любим и гордимся тобой !!! Алиса тебя целует и присоединяется к поздравлениям, любимого братика
Также репер сегодня презентовал свою новую песню на YouTube:
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