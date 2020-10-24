Почти 22 миллиона просмотров за два дня: вышел новый клип Арианы Гранде (Видео)

Американская певица Ариана Гранде представила клип, снятый на песню под названием Positions.

В ролике певица предстает в образе президента США. Ариана позирует в стильных образах в Белом доме и Овальном кабинете.

За двое суток ролик исполнительницы набрал почти 22 миллиона просмотров. Режиссером клипа стал известный американский клипмейкер Дейв Мейерс.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 27-летняя исполнительница Ариана Гранде стала первой женщиной в Инстаграм, которая набрала 200 миллионов подписчиков. На данный момент на аккаунт знаменитости подписано 204 миллиона человек.