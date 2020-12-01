Dengi: Алина Паш выпустила клип, посвященный ромам (видео)

Украинская певица и рэпер Алина Паш, которая в ноябре подхватила коронавирусную инфекцию, в первый день зимы представила новый клип, посвященный ромской культуре. Черно-белый ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.

Музыкальное видео, срежиссированное Станиславом Гуренко, называется Dengi ("Деньги").

До премьеры клипа Алина Паш общалась с украинским музыкантом и композитором Петром Черным, о чем рассказала в Инстаграме: "Решила посоветоваться с главным музыкальным представителем цыганской диаспоры, который уже 30 лет делает свое дело. Его глаза мне сказали больше, чем слова. Вывод - надо делать свое, как ты это чувствуешь".

Певица хочет узнать больше о цыганском народе, его происхождение и традициях, а также планирует знакомить подписчиков с особенностями цыганской культуры.

В сентябре этого года украинский рэпер Алина Паш представила поклонникам "патриотический" альбом Amerikraine, состоящий из 6 треков.