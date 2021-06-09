"Группа, у которой нет срока годности": AC/DC презентовали новый клип (видео)

Австралийская рок-группа AC/DC, которая в октябре 2020 года объявила о своем воссоединении, выпустила очередной видеоклип на одну из своих новых песен "Witch's Spell", которая вошла в последний альбом коллектива Power Up.

Напомним, что альбом Power Up - это уже 17-я студийная работа легендарной рок-группы, которую коллектив посвятил Малькольму Янгу, ушедшему из жизни в 2017 году.

Премьера состоялась 8 июня на ютуб-канале группы.

В комментариях фанаты делятся восторженными отзывами о песне и о группе.

"Эти парни необыкновенные. Они могут быть дедами и по-прежнему зажигать", "Группа, у которой нет срока годности! Молодцы, дедушки, зажигайте!", "AC / DC - лучшее из рока", "Всегда любил, люблю и буду любить этих дедуль", "Лучшая рок-группа, которую вы когда-либо услышите" - пишут под видео.

Ранее, "Телеграф" писал, что 11 ноября на YouTube-канале группы состоялась премьера еще одной композиции из их нового альбома – трека Realize.