Забавные строительные маразмы и приколы, которые способны взорвать голову.

Строительные маразмы и приколы, а также будни ЖКХ. Строители - достойнейшая профессия, в которой, как и во всех других профессиях, без юмора нельзя. Не знаю, насколько хорошо у этих строителей с юмором, но вот с квалификацией, ответственностью и здравым смыслом у них явно проблемы. Сложно было собрать фотоприколы, так как в этой тематике фотки плохого качества, но я очень постаралась, чтобы вы насладились подборкой строительных идиотизмов.