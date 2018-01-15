Смешные ситуации с обычными людьми, у которых выдался неудачный, но веселый день.

Подошёл к концу очередной рабочий день, и мы надеемся, что он был удачным для вас! Ну а если в череде сегодняшних событий случилось что-то не очень приятное, то постарайтесь об этом быстрее забыть и не забывайте, что бывает и хуже! Вот как, например, у этих людей! Очередная порция невезения и неудач, которые случаются с людьми, в жизни которых наступила полоса тёмного цвета. Будем надеяться, что оптимизм и жизнелюбие помогли им с достоинством выбраться из сложившихся ситуаций и побыстрее забыть о плохом!