Желание привлечь к себе внимание вызывающей одеждой просто зашкаливает – слепящий люрекс и стразы, режущие глаз цвета и умопомрачительные фасоны одежды.

Пройдясь по страничкам белорусских модников в интернете, можно сделать вывод, что хайп-стиль цветет на этой земле махровым цветом. Желание привлечь к себе внимание вызывающей одеждой просто зашкаливает – слепящий люрекс и стразы, режущие глаз цвета и умопомрачительные фасоны одежды не только людей, но и животных, мультяшные герои на одежде взрослых и даже пожилых людей. Возможно, это просто желание уйти от серой действительности. Любой ценой.