Мировой рекорд по количеству щелчков пальцами за минуту (Видео)

Имя японского студента университета Сатоюки Фудзимуры внесено в Книгу рекордов Гиннесса. В эфире телешоу он сумел за одну минуту щелкнуть пальцами 296 раз. Судьи просматривали запись в замедленном режиме и засчитывали только те щелчки, которые были явственно слышны. По словам японца скоростному щелканью пальцами его научила мама, когда он был подростком. Предыдущий рекорд был установлен восемь лет назад гражданином Швеции, который теперь отстает от Фудзимуры на 18 щелчков.