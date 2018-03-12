Подборка очень странных и смешных вещей, которые можно купить на Aliexpress.

Подборка очень странных и смешных вещей, которые можно купить в китайских интернет-магазинах. К примеру, Aliexpress - одна из крупнейших торговых площадок Китая, где собрано великое множество товаров от разных продавцов. Ассортимент товаров очень большой. На этой торговой площадке можно найти практически все. Специально для вас мы нашли самые странные вещи, которые можно купить на этой площадке. Тут есть над чем посмеяться, а может, даже и купить.