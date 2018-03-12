Знаете, что общего у знакомств через интернет и отелей? Реальность может не оправдать ваши ожидания.

Знаете, что общего у знакомств через интернет и отелей? Реальность может не оправдать ваши ожидания. В рекламных брошюрах все отели такие привлекательные, прямо глаз не оторвать. Написано, скажем: «В отеле оборудован кинотеатр». И ниже — цветастая фотография аккуратных рядов кресел. При этом телевизор средних размеров, который выполняет роль и проектора, и экрана, в кадр, естественно, не попадает. И такие приколы туристы привозят пачками со всего света.