Селеста Барбер продолжает пародировать фотографии звёзд из Instagram.

Вы помните весёлую австралийку Селесту Барбер (Celeste Barber), которая пародирует фотографии знаменитостей, которые те выкладывают в Instagram? Она вернулась с новыми фотографиями, и они такие же смешные, как и прежде! На этот раз в её серию фотографий, публикуемых с хештегом #celestechallengeaccepted, попали такие знаменитости как Бейонсе, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и многие другие. Хотя на фотографии знаменитостей, которых пародирует Селеста и приятно смотреть, Барбер добавляет им небольшую дозу реальности, делая их гораздо более жизненными для нас.