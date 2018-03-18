В погоне за лайками некоторые пользовательницы соцсетей делают из растяжки опасное и одновременно смешное зрелище.

Растяжка необходима абсолютно всем: и тем, кто тренируется, не жалея себя, и тем, кто сидит на стуле по 8 часов в день. Однако иногда с ней можно откровенно переборщить. В погоне за лайками некоторые пользовательницы соцсетей идут либо на совсем уж опасные растяжки, либо оформляют свои упражнения в довольно веселой обстановке. Все последующие фото - страшный сон травматолога - не советуем вам повторять такие пируэты без специальной профессиональной подготовки.