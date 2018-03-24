Смешные эмоции детей, которые не думают, что еще один ребенок в семье - это счастье.

Смешные эмоции детей, которые не думают, что еще один ребенок в семье - это счастье. Пожалуй каждый, кому не посчастливилось родиться в большой семье, мечтал в детстве о братике или сестричке. И действительно, это же так прекрасно, когда всегда есть с кем поиграть и поделиться сокровенными секретами. Так думали и главные герои подборки ниже, однако когда мечта стала реальностью, их взгляды на жизнь сильно изменились. Только взгляните, сколько неподдельной искренней "радости" на этих милых маленьких лицах!