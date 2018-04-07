Упс, похоже, что кто-то случайно сделал селфи.

Хоть раз в жизни, но тебе придется продать зеркало. И тут ты тоже столкнешься с проблемой, как и все эти люди. Некоторые из них ну очень не хотели позировать перед зеркалом, а некоторые даже и не задумывались о том, что могут "засветиться" на своем же снимке и в собственном зеркале. Голые животы, люди-призраки и очень "соблазнительные" позы - это все можно увидеть на курьезных снимках людей, которые фотографируют зеркало для продажи. Смейся, но не очень громко, ведь такая ситуация может произойти и с тобой.