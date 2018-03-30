Предлагаем вам интересную коллекцию фотографий экзотических насекомых, у которых на брюшках, можно увидеть забавные рожицы.

Природа удивительная вещь, она действительно всесильна и только благодаря ей мы все можем наслаждаться жизнью, но у неё тоже случается хорошее настроение, когда ей хочется пошалить. Предлагаем вам интересную коллекцию фотографий экзотических насекомых, у которых на брюшках, можно увидеть забавные рожицы. Одни из них счастливо нам улыбаются, другие похожи на строгого усатого незнакомца, а третьи так и вовсе похожи на страшных клоунов их фильмов ужасов. Редких насекомых с интересным окрасом смотрите далее.