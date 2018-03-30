Дети в семье - это всегда радость, счастье и много шалостей!

Дети в семье - это всегда радость, счастье и много шалостей! Если вы застали маленького шкоду за очередной проделкой, не спешите его наказывать, ведь на то оно и детство, чтобы разукрашивать обои фломастерами, валяться в муке и сделать спящему папе боевую раскраску на лице. Малыши делают это не со зла, иногда им просто хочется раскрасить мир яркими красками, да и просто пошалить. Ведь если ребёнок не нашкодничал, считай день прошёл зря. Перед вами фотографии маленьких хулиганов, застигнутых во время их проделок.