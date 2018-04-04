У канадского студента Мины Гергеса (Mina Gerges) необычное хобби в инстаграме — он пародирует знаменитостей, создавая костюмы из подручных средств.

У канадского студента Мины Гергеса (Mina Gerges) необычное хобби в инстаграме — он пародирует знаменитостей, создавая костюмы из подручных средств. Мина, студент-медик Западного университета Канады, рассказал, что его пародии нарочито низкобюджетны. «Я все делаю сам, — сказал он, описывая процесс, который занимает около двух часов для каждой фотографии. — Я покупаю шторы и закрепляю их булавками, а все остальные детали наклеиваю на них».