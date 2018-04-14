Иллюстратор-юморист Родни Пайк (Rodney Pike), известный своими забавными карикатурами голливудских звёзд, вдохновился неповторимой мимикой Мистера Бина.

Актёр Роуэн Аткинсон прославился на весь мир с помощью своего героя - нелепого весельчака Мистера Бина, сериал о котором шёл ещё в 90-х годах, оставив неизгладимый след в памяти многих. Иллюстратор-юморист Родни Пайк (Rodney Pike), известный своими забавными карикатурами голливудских звёзд, вдохновился неповторимой мимикой Мистера Бина и с помощью нехитрых манипуляций в программе Photoshop поместил его в знаменитые картины, сделав главным действующим лицом шедевров мировой живописи.