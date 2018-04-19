Смешная подборка фотографий, которые ярко демонстрируют то, что может произойти, если за воспитание дочери возьмется отец.

Смешная подборка фотографий, которые ярко демонстрируют то, что может произойти, если за воспитание дочери возьмется отец. Кто сказал, что все мужчины мечтают исключительно о сыновьях? На самом деле это далеко не так. Мужчины радуются дочкам не меньше, ведь именно заботливая дочурка соберет папе обед на работу, ее можно будет баловать и защищать, она – самое лучшее, красивое и хрупкое существо в мире. Но когда отцы слишком плотно берутся за воспитание своих дочерей, то всё может пойти не по плану.