Увлекательные снимки, которые доказывают, что ничто человеческое было не чуждо как представителям аристократии, так и императорской семье.

Увлекательные снимки, которые доказывают, что ничто человеческое было не чуждо как представителям аристократии, так и императорской семье. Нельзя назвать эти фотографии редкостью, однако чувство удивления от этого не уменьшается. Снимки были сделаны в 1899 году у замка Вольфсгартен недалеко от города Дармштадт. На них запечатлен последний император Российской империи Николай II с супругой Александрой Федоровной и друзьями — принцессой Датской Ингеборгой, герцогиней Дармштадтской, принцем Греческим Николаем. Фотографиям более ста лет, но дружеская и расслабленная атмосфера этих кадров чувствуется до сих пор.