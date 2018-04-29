20 милых причин того, что вашему ребёнку нужна собака.

Поверьте, каждый ребенок нуждается в собаке. Собака дает общение, но знаете ли вы, что есть и другие веские причины для того, чтобы завести четвероногого друга для вашего ребёнка? Многие животные, и в том числе собаки, берут на себя роль нянек, когда видят что перед ними несмышлёное маленькое существо. Они помогают детям с обучением и воспитанием, а также делают их добрее и развивают в них чувство ответственности. Но не стоит забывать, что дети есть дети и они по незнанию могут сделать больно четвероногому другу, поэтому родители должны следить за их общением.