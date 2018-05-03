После родов Кейт Миддлтон в интернете начался шквал шуточек и сравнений.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приковала к себе много внимания со стороны прессы. О рождении сына Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили 23 апреля. И хотя ребенок родился в 11:01 по местному времени, уже после обеда герцогиня Кембриджская в сопровождении своего мужа вышла к журналистам. Ее безупречный вид нельзя было не оставить без внимания: идеальная прическа, макияж, приталенное красное платье и очаровательная улыбка. Все это удивило в первую очередь женщин, которые тоже пережили роды. И в интернете начался шквал шуточек и сравнений.