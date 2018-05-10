Забавная подборка детских снимков, от которой вы расплыветесь в улыбке, как Чеширский Кот.

Забавная подборка детских снимков, от которой вы расплыветесь в улыбке, как Чеширский Кот. Дети - страшные хулиганы и непоседы, которых ни на минуту нельзя оставить одних, но оказывается все это в не меньшей, а может и в большей степени относится и к их отцам, которые не прочь по-доброму поиздеваться над собственными детьми, пока жены нет дома. Как вы можете, видеть веселые папаши, которых оставили присматривать за детьми, решили подойти к этому делу со всей ответственностью.