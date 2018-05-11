Фотоподборка, показывающая, насколько странной порой бывает мода.

Фотоподборка, показывающая, насколько странной порой бывает мода. На модных показах довольно часто демонстрируют незаурядные наряды, которые никогда не встретишь за пределами подиума. Главное ведь в этом деле — это выражение дизайнером своих чувств через непривычные для глаза образы, сочетания цветов, фактур и т.д. Одни в этих работах видят результат трудов гения, а другие — лишь неудавшиеся проекты, за которые авторам должно быть стыдно. Но и в обоих случаях можно смело утверждать одно — незамеченными они точно не остались, благодаря чем, в том числе, попали в нашу подборку.