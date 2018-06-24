Убийственные фото людей, для которых не известны слова "стиль" и "мера".

Убийственные фото людей, для которых не известны слова "стиль" и "мера". Не каждый из нас способен правильно подобрать себе одежду, выбрать то, что ему подходит. В таких случаях лучше обратиться к друзьям и знакомым за помощью, а если есть возможность - к стилисту. Но некоторым из нас абсолютно все равно, что на них надето и как они выглядят! А, может, у них просто свое представление и стиле? Именно такие герои и представлены в нашей галереи. Листай!