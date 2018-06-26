Уморительные снимки супермодных людей, которых нам, простым смертным, не понять.

Уморительные снимки супермодных людей, которых нам, простым смертным, не понять. Современная мода не только удивляет и шокирует, но еще и веселит абсурдностью и маразмом. Возможно, мы чего-то не понимаем, поэтому не буду критично судить. И вновь предлагаем вам совершить виртуальную прогулку и взглянуть на людей (преимущественно, пассажиров подземки) во всем разнообразии образов и стилей! Мы просто хотим, чтобы вы были готовы к неожиданной встрече с ними!