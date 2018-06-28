Позитивная подборка снимков с братьями нашими меньшими, смотря на которых хочется улыбаться.

Позитивная подборка снимков с братьями нашими меньшими, смотря на которых хочется улыбаться. Порой мы видим мир в грустных тонах и забываем, как же много доброты и милоты в окружающем нас мире! Особенно милыми являются животные! Но также стоить помнить, что не только из людей получаются хорошие актеры. Есть и невероятно эмоциональные животные, которые могли бы сыграть получше многих современных селебритис. Ведь разнести квартиру в хлам и сидеть с милым невинным лицом - это надо уметь!