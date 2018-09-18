Забавные снимки, подтверждающие, что первый блин всегда комом.

Забавные снимки, подтверждающие, что первый блин всегда комом. Вот бывает, просыпаешься утром и чувствуешь в себе такой прилив сил и желания созидать, что сдерживать это просто невозможно. В тебе начинает расти уверенность, что Гордон Рамзи тебе и в подметки не годится, а кухня — это твое место силы. В общем, с этой самой уверенностью ты отправляешься на кухню творить и… и потом радуешь интернет смешными фотографиями своих провалов. Тут главное не расстраиваться, а подходить ко всему с юмором. И уж точно не сдаваться, наверняка у Рамзи первый блин тоже был комом!