Подборка реакций людей на американские горки, от которых невозможно сдержать смех.

Подборка реакций людей на американские горки, от которых невозможно сдержать смех. Если в вашей жизни не хватает адреналина, то его с радостью восполнят разнообразные экстремальные аттракционы. Судя по всему, бессмертной классикой остаются американские горки, которые не только здорово бодрят, но и дарят море эмоций (и, временами, мокрые штанишки). Тем не менее оно того стоит. Вернее снимки, которые остаются после подобных весёлых покатушек.