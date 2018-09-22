Курьезные снимки людей, которые любят неординарность и показывают ее в общественном транспорте.

Живя в мегаполисе, всегда нужно быть готовым к встрече со странными людьми. Они также ходят по улицам, по магазинам, ездят в метро. И если среди прохожих их иногда можно не разглядеть, то, сидя в вагоне метро по дороге домой, их можно не только заметить, но и внимательно разглядеть. В метро можно увидеть всякое: человека в гамаке, сову на руках пассажира, пингвина, чёрта, павлина и даже Дарта Вейдера! Не верите? Взгляните на эти фотографии и будьте готовы встретить такое у себя в городе!