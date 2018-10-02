Подборка смешных фото, которые доказывают, что у кошек много общего с людьми.

Подборка крутых фото, которые доказывают, что у кошек много общего с людьми. Если вы о кошках знаете не понаслышке, и у вас жила хотя бы одна кошка, то вы наверняка не будете возражать, что всё это время были рабом своего пушистого питомца. Эти грациозные создания очень независимы и, в отличие от собак, могут развлекать себя часами. Они очень властны и почти всегда заставляют человека делать то, что они хотят: если они голодны, то вы обязательно об этом узнаете, если вы решили вздремнуть, то об этом можно смело забыть, потому что они будут делать всё возможное, чтобы разбудить вас, если им так захочется. Но что особенно заставляет нас любить этих существ, так это то, что иногда они очень похожи на нас, людей. Не верите? Взгляните на эти фотографии!