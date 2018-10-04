Приготовьтесь, далее вас ждёт драматический мини-сериал о смерти таракана

Все те, кто работает в офисе, знают, как это скучно каждый день тащиться на работу, где не происходит ничего интересного, чего можно было бы ждать с нетерпением. Но один работник заметил одинокого мертвого таракана лежащего возле выхода из офиса и нашёл возможность оживить свои будни. Пользователь Imgur с ником TheDisney Dad покидает офис через одну и ту же редко используемую пожарную лестницу и вот, в один прекрасный день, кое-что зацепило его взгляд. Приготовьтесь, далее вас ждёт драматический мини-сериал о смерти таракана.