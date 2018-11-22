Детские игрушки с нелепым дизайном, которые вас рассмешат

Мало кто об этом задумывается, но на дизайнерах детских игрушек лежит огромная ответственность, ведь психическое здоровье наших детей напрямую зависит от добросовестности их работы. Однако глядя на эти игрушки становится очевидно, что некоторые дизайнеры не прочь иногда схалтурить и выпустить пластиково-плюшевый ужас, способный вызвать у детей ночные кошмары, а у взрослых приступ истерического смеха. Подборка детских игрушек с абсолютно нелепым дизайном, включая Голлума в сетчатых трусах и кенгуру-морковь, ждут вас далее!