Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Детские игрушки с нелепым дизайном, которые вас рассмешат
1 / 24

Детские игрушки с нелепым дизайном, которые вас рассмешат

Мало кто об этом задумывается, но на дизайнерах детских игрушек лежит огромная ответственность, ведь психическое здоровье наших детей напрямую зависит от добросовестности их работы. Однако глядя на эти игрушки становится очевидно, что некоторые дизайнеры не прочь иногда схалтурить и выпустить пластиково-плюшевый ужас, способный вызвать у детей ночные кошмары, а у взрослых приступ истерического смеха. Подборка детских игрушек с абсолютно нелепым дизайном, включая Голлума в сетчатых трусах и кенгуру-морковь, ждут вас далее!
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Игрушки, Смех, Настроение, Юмор, Фото, Курьез, Детские игрушки, Веселье, Прикол.
21:00 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь