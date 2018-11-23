Забавные животные, которым хватило секунды, чтобы прославиться в Instagram

Животные радуют нас своей непосредственностью, поэтому за ними очень интересно наблюдать.

Быть может, наши усатые друзья и против своей бешеной популярности в сети, но их хозяева продолжают выкладывать фото питомцев вновь и вновь, чтобы поднять настроение миллионам пользователей интернета.

"Родители на день рождения подарили мне казан, но, похоже,

кот решил, что ему он нужнее"

У каждого есть друг, который портит фото, и коты не исключение

Какая актерская игра! Какой талант!

"Наша кошка восхищается моей беременной женой"

"Ему просто необходимо было посмотреть, как я режу лук"

Присел, задумался и выдал всю свою человеческую сущность

Невидимый партнер для танго

Каждому хозяину кота нужен стеклянный стол. Именно по этой причине

Супермен в кошачьем обличье

Прощание после дневной романтической прогулки

Король игры в прятки

Похоже, этому коту сообщили, что в отпуск едет не он,

а только его фотография на чемодане

Кот, который проиграл бой с любопытством

Хоба!

Двойное "хоба!"

"Не понимаю, куда ты все время смотришь? Я же тут!"

"Соседская кошка, похоже, не очень рада, что мы установили новый вход с микрочипом:

теперь она не может своровать себе второй завтрак"

"Мой мальчик всегда пытается запрыгнуть в холодильник, когда я его открываю.

Это первый раз, когда у него получилось"

Когда решил мяукнуть и зевнуть одновременно

Этот рыжий пушистик осознал, что его забирают из приюта

и у него наконец-то есть дом и семья

Посмотри на своего питомца! Может быть он тоже хочет стать звездой Instagram.