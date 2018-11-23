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Забавные животные, которым хватило секунды, чтобы прославиться в Instagram

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Забавные животные, которым хватило секунды, чтобы прославиться в Instagram
11:00 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: fishki.net

Животные радуют нас своей непосредственностью, поэтому за ними очень интересно наблюдать.

Быть может, наши усатые друзья и против своей бешеной популярности в сети, но их хозяева продолжают выкладывать фото питомцев вновь и вновь, чтобы поднять настроение миллионам пользователей интернета.

"Родители на день рождения подарили мне казан, но, похоже,

кот решил, что ему он нужнее"

 

У каждого есть друг, который портит фото, и коты не исключение

 

Какая актерская игра! Какой талант!

 

"Наша кошка восхищается моей беременной женой"

 

"Ему просто необходимо было посмотреть, как я режу лук"

 

Присел, задумался и выдал всю свою человеческую сущность

 

Невидимый партнер для танго

 

Каждому хозяину кота нужен стеклянный стол. Именно по этой причине

 

Супермен в кошачьем обличье

 

Прощание после дневной романтической прогулки

 

Король игры в прятки

 

Похоже, этому коту сообщили, что в отпуск едет не он,

а только его фотография на чемодане

 

Кот, который проиграл бой с любопытством

 

Хоба!

 

Двойное "хоба!" 

 

"Не понимаю, куда ты все время смотришь? Я же тут!"

  

"Соседская кошка, похоже, не очень рада, что мы установили новый вход с микрочипом:

теперь она не может своровать себе второй завтрак" 

 

"Мой мальчик всегда пытается запрыгнуть в холодильник, когда я его открываю.

Это первый раз, когда у него получилось"

  

Когда решил мяукнуть и зевнуть одновременно

 

Смех да и только: если бы парни вели Instagram как девушки

Этот рыжий пушистик осознал, что его забирают из приюта

и у него наконец-то есть дом и семья

 

Посмотри на своего питомца! Может быть он тоже хочет стать звездой Instagram.

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Животные, Instagram, Коты, Смех, Юмор, Курьез, Смешные картинки, Смешные фотографии, Приколы.
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