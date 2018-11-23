Забавные животные, которым хватило секунды, чтобы прославиться в Instagram

Быть может, наши усатые друзья и против своей бешеной популярности в сети, но их хозяева продолжают выкладывать фото питомцев вновь и вновь, чтобы поднять настроение миллионам пользователей интернета.
"Родители на день рождения подарили мне казан, но, похоже,
кот решил, что ему он нужнее"
У каждого есть друг, который портит фото, и коты не исключение
Какая актерская игра! Какой талант!
"Наша кошка восхищается моей беременной женой"
"Ему просто необходимо было посмотреть, как я режу лук"
Присел, задумался и выдал всю свою человеческую сущность
Невидимый партнер для танго
Каждому хозяину кота нужен стеклянный стол. Именно по этой причине
Супермен в кошачьем обличье
Прощание после дневной романтической прогулки
Король игры в прятки
Похоже, этому коту сообщили, что в отпуск едет не он,
а только его фотография на чемодане
Кот, который проиграл бой с любопытством
Хоба!
Двойное "хоба!"
"Не понимаю, куда ты все время смотришь? Я же тут!"
"Соседская кошка, похоже, не очень рада, что мы установили новый вход с микрочипом:
теперь она не может своровать себе второй завтрак"
"Мой мальчик всегда пытается запрыгнуть в холодильник, когда я его открываю.
Это первый раз, когда у него получилось"
Когда решил мяукнуть и зевнуть одновременно
Этот рыжий пушистик осознал, что его забирают из приюта
и у него наконец-то есть дом и семья
Посмотри на своего питомца! Может быть он тоже хочет стать звездой Instagram.