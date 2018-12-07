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Пятница, 07.12.2018
Забавные животные, которые мастерски выпрашивают еду
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Забавные животные, которые мастерски выпрашивают еду

Домашние питомцы совершенно не стесняются выражать хозяевам свои намерения, особенно когда дело касается еды. Эта вынюхивающая морда, этот просящий взгляд, которому просто невозможно противостоять, эти глаза, взглянув в которые сердобольный хозяин сдаётся на первой же секунде… Эти животные отлично знают, как добиться лакомого кусочка от человека, который приступил к трапезе! Только взгляните на эти фальшиво-стеснительные мордахи, которые на самом деле знают, что делают для достижения своей цели!
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