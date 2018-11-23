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Забавная дружба собаки и мышонка, которые не могут друг без друга жить

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Забавная дружба собаки и мышонка, которые не могут друг без друга жить
22:57 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф

Собака-спасатель страдала от депрессии, пока не нашла необычного друга.

Дружба может возникнуть между самыми разными существами. И пусть не всегда это выглядит логично, чувствам же не прикажешь, не так ли? У трехлетней овчарки с профессиональным образованием в качестве спасателя и терапевта по кличке Осирис не было друзей, пока в её жизни не появился крысенок Рифф. Что было дальше и как они подружились, читайте далее.

Виной всему, конечно, люди. К хозяевам Осириса маленький Рифф попал совсем крохой, еще слепым и его пришлось выкармливать из пипетки.

Глядя на заботу о малыше, большой пес невольно вспомнил свое детство — его тоже бросили кутенком, оставили погибать на холодной автостоянке, где его и нашли нынешние хозяева.

Одни чувства наложились на другие и Осирис понял, чего ему так не хватало все это время: верного друга, который пережил схожую проблему и который сможет понять его.

Потому что будет сам нуждаться в поддержке, а маленькому Риффу она была ой как нужна.

Как собака-терапевт, Осирис многократно участвовал в лечение и людей, и даже других животных. Но то были пациенты, с которыми он встречался по графику и не по своей воле, а по назначению врача.

Пес же нуждался в истинно родственной душе и хотя многие по началу скептически относились к этому, маленькая крыса и большая собака сумели подружиться!

Рифф — декоративная крыска, он не вырастет большим и сможет поместиться в пасти у Осириса целиком.

Но тот не причинит ему вреда, даже случайно, ведь пес очень трепетно относится к своему другу. Не балует, но оберегает от всех невзгод, как частичку себя. Стоит только заглянуть ему в глаза и все становится понятно. Это друзья навеки!

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Собаки, Животные, Улыбка, Дружба, Смех, Фото, Снимки, Курьез, Дружба животных, Мышонок.
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