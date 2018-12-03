Смех да и только: забавные мужчины, которых жены заставили пойти на шопинг

Мужчина должен быть сильным во всех ситуациях, так уж сложилось. Правда, и эта аксиома может нарушаться: ведь иногда мужчине приходится идти с женщиной за покупками. Именно тут патриархальные устои дают осечку, и мужчина начинает чувствовать себя максимально несчастным. Создатель инстаграма «Жалкие мужчины» (Miserable men) выкладывает снимки представителей сильного пола, которые сидят в магазинах или примерочных, ожидая конца шопинга. Зачастую фотографии выходят очень забавными.