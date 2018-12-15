Забавные ситуации покупки обуви, которые не оправдали наших ожиданий

Провальные покупки обуви, которые рассмешат любого и заставят немного взгрустнуть.

Мы живем в эпоху потребления. Никогда ранее человечество не потребляло столько товаров, как сейчас. Неудивительно, что удобство совершения покупок выведено на невиданный доселе уровень.

Продавцы не только стараются заманить потенциального покупателя яркими рекламными баннерами и большими скидками, но и хотят всячески угодить, оставить после себя хорошее послевкусие. Конечно, это получается не всегда и не у всех.

Разве это не туфли Золушки, которые никому не налезали на ногу?

Кто-то очень самоуверенный пытался их примерить...

Тепло, но страшно

Красиво, модно, элегантно

В спортзале от восхищенных взглядов теперь не скрыться

Сойдут, чтобы выносить мусор

Перед такими туфлями трудно устоять. Как и в них, собственно...

Еще один "довольный" покупатель

Немножко разные по цвету, зато как сидят!

Прислали побольше, на вырост. Забота о потребителе, она такая...

Пусть лежат до подходящего случая

Просто выбирать кто-то не умеет...

Свободненькие, на зиму можно носки поддевать

Самонадеянно было такое заказывать

Похоже, кто-то их уже разносил

Они точно ничего не перепутали?

Немножко жмут...

Клей в комплекте прилагается?

Просто у вас кость широкая

Не доехали в целости и сохранности. Бывает...

Да, покупки в некоторых интернет-магазинах порой превращаются в подобие лотереи. И только от удачи зависит, повезет тебе или нет. Однако онлайн-шопинг в целом значительно прогрессирует, что постепенно сводит к минимуму все риски. Поэтому всё чаще покупатели получают именно то, на что рассчитывали.