Смех до слез: девушки показывают странные вещи, найденные в ванных парней

Хочешь узнать самые потаённые стороны души человека — зайди в его ванную комнату. Именно на такую мысль наводит популярный тред в Твиттере, который начался с поста девушки по имени Джоди Грейс, которая поделилась фотографией странного самодельного устройства, совмещавшего в себе ёршик и вантуз. Эту вещь она увидела в ванной парня. Джоди предложила другим дамам показать свои странные находки, и понеслось! Странные домашние животные, портреты знаменитостей и предметы, к которым возникает очень много вопросов. Пользовательница Твиттера предложила девушкам показать странные вещи, найденные в ванных парней.