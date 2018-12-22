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Суббота, 22.12.2018
Смех до слез: девушки показывают странные вещи, найденные в ванных парней
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Смех до слез: девушки показывают странные вещи, найденные в ванных парней

Хочешь узнать самые потаённые стороны души человека — зайди в его ванную комнату. Именно на такую мысль наводит популярный тред в Твиттере, который начался с поста девушки по имени Джоди Грейс, которая поделилась фотографией странного самодельного устройства, совмещавшего в себе ёршик и вантуз. Эту вещь она увидела в ванной парня. Джоди предложила другим дамам показать свои странные находки, и понеслось! Странные домашние животные, портреты знаменитостей и предметы, к которым возникает очень много вопросов. Пользовательница Твиттера предложила девушкам показать странные вещи, найденные в ванных парней.
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Девушки, Вещи, Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Парни, Прикол, Улибка.
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