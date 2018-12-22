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Суббота, 22.12.2018
Дурацкие елочные игрушки, которые одновременно смешат и пугают
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Дурацкие елочные игрушки, которые одновременно смешат и пугают

Новый год не за горами, а это значит, что скоро наступит время украшать ёлку. У каждой семьи свои традиции, когда дело доходит до украшения ёлки, но как бы то ни было, самыми особенными елочными игрушками являются те стеклянные реликвии, которые передаются от поколения в поколение. И знаете, порой они бывают довольно странными. К счастью, среди старых ёлочных игрушек такое встречается редко, зато в новых сериях украшений хватает всякой дичи.
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Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Курьез, Веселье, Прикол, Елочные игрушки.
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