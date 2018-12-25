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Улыбка до ушей: звезды, которые ворвались в кадр и "испортили" снимок

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Улыбка до ушей: звезды, которые ворвались в кадр и &quot;испортили&quot; снимок
10:58 Сегодня Телеграф Фото: trinixy.ru

У каждого из нас есть такой знакомый или друг, который обожает портить фотографии, врываясь в кадр или корча странные рожи.

Как оказалось, фотобомберы есть и среди знаменитостей, которые тоже вовсе не против испортить вам фотографию. Некоторые известные люди с радостью попадут к вам в кадр, причем, в самый неподходящий момент.

 

"Когда даже королева присоединилась к нашему селфи"

 

"Я хотела сфотографироваться со своим ребёнком, но какой-то идиот влез в кадр"

 

"Фанатка фотографировалась с Тайем Барреллом, а в кадр ворвался Брайан Крэнстон"

 

"Арнольд Шварценеггер смог испортить фотографию туристов"

 

"Когда ты пытаешься серьёзно поговорить, но ваш агент и принц Гарри совсем несерьёзны"

 

"Странный старик с сигарой испортил мне фото со знаменитостью"

 

"Просо селфи с Брюсом Спрингстином"

 

"Дэйв Шапелл попал на фото с нашей помолвки"

 

"Эта старушка поклонница Слэша, и она даже не подозревает, что он стоит позади неё"

 

"На концерте Джастина Тимберлейка"

 

"Олли Мосс, Я, Дэниел Дангер и Элайджа Вуд, который спрятался за нами"

 

"У моей тёти есть фотография со Стивеном Тайлером"

 

"Зак Брафф испортил фото молодожёнов на улице Нью-Йорка"

 

"Посмотрите, кого я встретил в Копенгагене"

 

"Норман Ридус портит фотографии"

 

"Репер Уиз Халифа нечаянно сфотографировался с моими родными"

 

"Когда твою фотку испортил сам Билл Клинтон"

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