Улыбка до ушей: звезды, которые ворвались в кадр и "испортили" снимок

У каждого из нас есть такой знакомый или друг, который обожает портить фотографии, врываясь в кадр или корча странные рожи.

Как оказалось, фотобомберы есть и среди знаменитостей, которые тоже вовсе не против испортить вам фотографию. Некоторые известные люди с радостью попадут к вам в кадр, причем, в самый неподходящий момент.

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