Улыбка до ушей: звезды, которые ворвались в кадр и "испортили" снимок

Как оказалось, фотобомберы есть и среди знаменитостей, которые тоже вовсе не против испортить вам фотографию. Некоторые известные люди с радостью попадут к вам в кадр, причем, в самый неподходящий момент.
"Когда даже королева присоединилась к нашему селфи"
"Я хотела сфотографироваться со своим ребёнком, но какой-то идиот влез в кадр"
"Фанатка фотографировалась с Тайем Барреллом, а в кадр ворвался Брайан Крэнстон"
"Арнольд Шварценеггер смог испортить фотографию туристов"
"Когда ты пытаешься серьёзно поговорить, но ваш агент и принц Гарри совсем несерьёзны"
"Странный старик с сигарой испортил мне фото со знаменитостью"
"Просо селфи с Брюсом Спрингстином"
"Дэйв Шапелл попал на фото с нашей помолвки"
"Эта старушка поклонница Слэша, и она даже не подозревает, что он стоит позади неё"
"На концерте Джастина Тимберлейка"
"Олли Мосс, Я, Дэниел Дангер и Элайджа Вуд, который спрятался за нами"
"У моей тёти есть фотография со Стивеном Тайлером"
"Зак Брафф испортил фото молодожёнов на улице Нью-Йорка"
"Посмотрите, кого я встретил в Копенгагене"
"Норман Ридус портит фотографии"
"Репер Уиз Халифа нечаянно сфотографировался с моими родными"
"Когда твою фотку испортил сам Билл Клинтон"