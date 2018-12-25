Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность

Порой наши ожидания совсем не схожи с реальностью, ведь судьба любит вносить свои коррективы. Одно дело — это мечтать о чем-то, а совсем другое — это столкнуться с суровой действительностью, которая зачастую разрушает наши планы.
Сможете найти 10 отличий?
Праздник уже близко
Невиданная щедрость
Я повар, я так вижу
Разбитые мечты
Я хотел, как на картинке…
Где-то рядом
Почти как на упаковке
Кажется, у этой овечки день не задался
Небольшие отличая есть…
Отличный тортик, именно то, что хотелось
Спасибо… но я воздержусь
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