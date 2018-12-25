Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность

Забавная подборка, которая поднимет всем настроение.

Порой наши ожидания совсем не схожи с реальностью, ведь судьба любит вносить свои коррективы. Одно дело — это мечтать о чем-то, а совсем другое — это столкнуться с суровой действительностью, которая зачастую разрушает наши планы.

Сможете найти 10 отличий?

Праздник уже близко

Невиданная щедрость

Я повар, я так вижу

Разбитые мечты

Я хотел, как на картинке…

Где-то рядом

Почти как на упаковке

Кажется, у этой овечки день не задался

Небольшие отличая есть…

Отличный тортик, именно то, что хотелось

Спасибо… но я воздержусь

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