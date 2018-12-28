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Пятница, 28.12.2018
Супер милые стаффордширы покорившие тысячи сердец по всему миру
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Супер милые стаффордширы покорившие тысячи сердец по всему миру

Кого вы представляете при упоминании стаффордширского терьера? Наверняка злобную собаку, у которой из пасти от злости идёт пена и он так и норовит сорваться с поводка и укусить вас. Но адекватные владельцы собак этой породы, а также те, кто понимает, что собака это отражение хозяина скажут вам, что у вас неверное представление о них. К тому же отличным доказательством миловидности этих собак являются стаффордширы Даррен и Филипп, которые настолько добры и трогательны, что не улыбнуться глядя на них просто невозможно.
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Собаки, Смех, Настроение, Собака, Животние, Юмор, Фото, Позитив, Милота, Улибка, стаффордширы.
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