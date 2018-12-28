Супер милые стаффордширы покорившие тысячи сердец по всему миру Кого вы представляете при упоминании стаффордширского терьера? Наверняка злобную собаку, у которой из пасти от злости идёт пена и он так и норовит сорваться с поводка и укусить вас. Но адекватные владельцы собак этой породы, а также те, кто понимает, что собака это отражение хозяина скажут вам, что у вас неверное представление о них. К тому же отличным доказательством миловидности этих собак являются стаффордширы Даррен и Филипп, которые настолько добры и трогательны, что не улыбнуться глядя на них просто невозможно.