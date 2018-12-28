Необычные собаки с уникальным окрасом Неважно, нравятся ли вам собаки или не очень, но после просмотра данной статьи вы точно станете любить их ещё больше. Большинство владельцев собак, когда-то выбирали себе четвероногого друга опираясь на его внешний вид, но различия ведь бывают не только между породами собак. В рамках своей породы, собаки также различаются внешним видом, но самое главное отличие, это окрас. В этой статье мы покажем вам 19 собак с уникальным окрасом, который делает их особенными.