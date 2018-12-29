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Суббота, 29.12.2018
Парень создает забавные коллажи из снимков Дональда Трампа и королевы Елизаветы II
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Парень создает забавные коллажи из снимков Дональда Трампа и королевы Елизаветы II

Слоган избранного президента США Дональда Трампа «Make America Great Again» («Вернуть Америке величие») в интернете давно иронически переделали в «Make America Great Britain Again» («Снова сделать Америку Великобританией»). Дизайнер Mихал Краутхаммер в своих коллажах воплощает эту идею в жизнь: он берет портреты королевы Елизаветы и других членов британской королевской семьи и заменяет их лица на лицо Дональда Трампа.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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