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Пятница, 04.01.2019
Без смеха не взглянешь: короли и королевы гламура из соцсетей
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Без смеха не взглянешь: короли и королевы гламура из соцсетей

Такие фотографии пользователи сайтов знакомств и социальных сетей выкладывают для того, чтобы встретить свою(его) единственную(ого), и, глядя на них, ничуть не сомневаешься в том, что их почтовые ящики просто ломятся от предложений знакомств. Они знают толк в красоте, стиле и гламуре, являясь неподражаемыми королями и принцами, королевами и принцессами социальных сетей! Не пытайтесь это повторить — у вас всё равно ничего не получится! Хорошего настроения!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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