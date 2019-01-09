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Среда, 09.01.2019
Веселый Джейсон Момоа любит смешить своих поклонников
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Веселый Джейсон Момоа любит смешить своих поклонников

Многочисленные поклонницы часто просят актера о совместной фотографии, что иногда смущает их возлюбленных. Звезда "Аквамена" Однако Момоа нашел выход из положения: на фото с фанатками он создает мини-сюжеты, притворяясь, будто уводит девушек от их вторых половинок и очень забавно "троллит" парочки. Посмотрите, что из этого получилось, и посмейтесь вместе с нами!
Фото: bigpicture.ru
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